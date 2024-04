Questa mattina, intorno alle 13, una squadra dei vigili del fuoco e una squadra composta da esperti in tecniche Speleo alpino fluviali del comando provinciale di Caserta, sono intervenute a Pontelatone, in località “Arnosello”, per il salvataggio di un cucciolo di cane e del suo proprietario, caduti accidentalmente in un dirupo adiacente a un corso d’acqua.

I caschi rossi una volta giunti sul posto, si sono subito inoltrati nella folta vegetazione che circondava il fossato, per poi effettuare degli ancoraggi e una manovra di calata e recupero sulla verticale per circa 60 metri.

Una volta scesi nel fossato, i vigili del fuoco hanno soccorso sia l’anziano proprietario, che aveva varie ferite ed escoriazioni, che il suo cagnolino, in buone condizioni ma ancora spaventato, per poi tirarli fuori dove vi era il personale del 118 pronto ad attendere l’anziano per le cure del caso.