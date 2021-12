Risultati a rilento, incerti gli infettati da Omicron oltre al paziente zero

Bisognerà aspettare anche la giornata di oggi per conoscere quanti infetti siano stati contagiati con la variante Omicron. Stando a quanto spiegano dai laboratori del Cotugno, è necessaria una ulteriore verifica agli esami della moglie, di uno dei figli e della badante, tre dei sei infetti del nucleo familiare del paziente zero, l'ingegnere casertano che ha contratto il Covid con la variante Omicron per primo in Italia. Sono certi con questa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati