Lotta contro la morte in un letto del presidio ospedaliero San Giuseppe Moscati di Aversa S. V., 68 anni, di Aversa. L'uomo, nella tarda mattinata di ieri, è caduto per cause ancora da accertare, da un solaio in via Seggio angolo via Sanfelice, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione di un edificio.

La zona è centralissima, a pochi passi dalla strada dello shopping e da piazza Municipio, a quell'ora affollata. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era salito su un'impalcatura da un'altezza di una decina di metri, ad un tratto è precipitato al suolo. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, a terra esanime aveva perso conoscenza.

Immediati i soccorsi da parte dei presenti e dei sanitari del servizio di emergenza. Trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Moscati in codice rosso, i medici gli hanno prestato le cure del caso ma non hanno nascosto le gravissime condizioni in cui l'uomo versava, riservandosi la prognosi e disponendone il ricovero. Sul posto dell'incidente anche gli agenti del commissariato di polizia che hanno provveduto ai rilievi del caso e ad ascoltare i presenti per cercare di ricostruire l'accaduto.

In particolare, gli agenti aversani stanno tentando di appurare in quale veste la vittima, avanti negli anni, fosse salito su quel solaio. Quasi certamente S.V. ha perso l'equilibrio. Bisognerà capire se a causa di un malore, per essere inciampato o per essere scivolato tenuto conto che ad Aversa nelle ore precedenti aveva piovuto e le superfici scivolose rendevano difficile rimanere in piedi. I poliziotti e gli ispettori dell'Asl stanno accertando anche se fossero state predisposte tutte le prescrizioni previste per assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro. L'ultimo incidente sul lavoro, quella volta mortale, ad Aversa avvenne nel marzo dello scorso anno in via Raffaele Musto, zona Costantinopoli. Il muratore Giuseppe D'Agostino, 32 anni aversano, precipitò da un'impalcatura e morì sul colpo.