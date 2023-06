Scossa di terremoto avvertita a Liberi, paura sul monte Maggiore

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata avvertita nel Comune di Liberi, alle ore 18 e 56 di questa sera. A rilevarla è stato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Sul posto la scossa è stata sentita in maniera lieve dai cittadini che vivono nell'area del Monte Maggiore in cui ci sono anche i Monti Trebulani. Nel 2013 fu il Comune di Piedimonte Matese a essere l'epicentro. Danni vennero rilevati a strutture e abitazioni e per questo motivo, due anni fa, è arrivato un finanziamento di un milione e cinquecentomila euro per la messa in sicurezza della Scuola materna ed elementare Ventriglia proprio a Piedimonte, oltre ad altri fondi giunti a pioggia.

Due anni fa, fu infatti firmato il documento di attuazione tra Regione Campania, Ministero dei Trasporti e comune di Piedimonte Matese, che diede il via libera all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori che hanno consentito la messa in sicurezza di quell’edificio, chiuso nell’ottobre 2016 a causa di importanti lesioni riscontrate in seguito al terremoto del 2013.

Oggi, è Liberi il nuovo epicentro.