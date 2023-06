Terra dei fuochi, maxi-multa a Parete e due denunce

Strade perlustrate palmo a palmo dall’Esercito. A Parete, in un’attività commerciale specializzata in apertura di cantieri edili, è stato sanzionato e denunciato il proprietario dell’edificio con una multa di 22.400 mila euro per gestione illecita di rifiuti. Gli scarti erano tenuti senza essere differenziati e, per questo, il proprietario era stato multato. Ma questa è solo uno dei risultati dell’operazione Primavera che prevede attività di prevenzione dei reati ambientali dell’Esercito Italiano e forze dell’ordine con la cabina di Regia Terra dei fuochi, sotto il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta. E così, il raggruppamento Campania dell’Esercito Italiano - insieme alla guardia Di Finanza di Aversa, polizia di Stato, Polizia municipale di Parete e Frignano e Polizia provinciale di Caserta, Asl, carabinieri forestali di Marcianise, reparto operativo aereo navale della Guardia di finanza, Icqrf e Arpac - ha operato con ordinanza della Questura di Caserta, a Mondragone e a Castel Volturno, dove sono state controllate 6 attività commerciali, 40 metri cubi di rifiuti sequestrati, 11 persone identificate, 2 persone sono state denunciate e 2 persone sono state sanzionate con multe per un totale di oltre 34.800 mila euro.