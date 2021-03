Tragedia questa mattina ai Ponti della Valle. Un uomo di circa 65 anni, Giovanni Izzp, ha perso la vita in sella alla sua bici elettrica. La dinamica non è ancora chiara. Pare che l'uomo è stato agganciato da un pullmino che stava facendo manovra. La ricostruzione dell'accaduto è affidata ai carabinieri della Compagnia di Maddaloni, nel Casertano. Oramai, non si contano gli incidenti mortali nei pressi dell'Acquedotto Carolino sulla Statale 265. La salma è stata sequestrata e trasferita al reparto di Medicina Legale dell'ospedale civile di Caserta.

