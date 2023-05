Capri, al via la rassegna della PLAN X Gallery con la mostra di Drew Englander

La Plan X Gallery ha diramato il programma di attività e studio che coinvolgerà nel corso della stagione 2023 tanti giovani artisti internazionali. La Galleria che ha come focus un lavoro di ricerca e sperimentazione con talenti del contemporaneo, provenienti da diverse nazionalità, sorge nello storico locale di via Castello 7, ex taverna “Il Guarracino”.

Il primo artista ad esporre quest’anno è Drew Englander con il solo show "Stranger Than Paradise", che sarà inaugurato Sabato 20 Maggio alle 19 e resterà in esposizione dal 22 maggio al 15 giugno.

Drew Englander è un giovane pittore californiano che vive e lavora a Brooklyn, NY. Nella sua ultima serie di opere si esprime con l’ utilizzo di colori audaci, prospettive distorte e chiaroscuri dal taglio deciso per raffigurare un mondo intimo di massimalismo pulito che è allo stesso tempo distorto, personale e familiare. Il suo stile è influenzato dalle cose con cui entra in contatto quotidianamente, come la tecnologia digitale, lo sport e l'intrattenimento, la realtà virtuale e la storia dell'arte. La sua produzione parla della natura confusa della solitudine in un mondo altamente interconnesso e della necessità di adattarsi e rispondere ai cambiamenti ambientali e psicologici. Il disegno è essenziale nella pratica di Englander ed è la genesi di ogni suo dipinto.

L’artista ha prodotto una serie di opere site-specific su Capri, realizzate prima della mostra, che entreranno a far parte del percorso espositivo di quest’anno. Ha dichiarato infatti il gallerista Nicolò Stabile, fondatore della Plan X: “quest’anno abbiamo fatto una selezione tra i vari artisti invitati ad esporre, offendo ad uno di loro, in questo caso proprio Drew Englander, la possibilità di trattenersi sull’isola prima della mostra, per trarre ispirazione dal luogo. Riteniamo che Capri sia un laboratorio continuo di creatività e una finestra privilegiata sul mondo che può permettere ad ogni talento di trarre da essa nuova linfa e ispirazione per idee e progetti espositivi.” Conclude Stabile: “in tal senso il nostro concept, come galleria, si pone quale promotore di prospettive di avanguardia e di talento, in linea con quello che era lo spirito di tanti artisti che nel passato, da Capri stessa, lanciavano nuovi trend e visioni, restituendo al luogo sensi e forme innovativi, destinati a fare tendenza”

La rassegna di Plan X in via Castello 7, prosegue a Giugno con la Mostra collettiva che vedrà in esposizione le opere di Chelsea Seltze, Filippo Cegani e Julius Hofmann da sabato 17 Giugno fino al 6 luglio.

Dall’8 luglio fino al 26 Agosto, nel corso della settimana della rassegna Nomad a Capri, prenderà avvio la Mostra collettiva curata da Evgen Čopi Gorišek con Ryan Travis Christian, En Iwamura, Alexis Ralaivao, Christian Rex van Minnen, Tyrrell Winston, Liam Fallon, Callum Eaton, CB Hoyo, Manuel Resch, Maximilian Willeit e Ry David Bradley, tutti talenti del contemporaneo in ambito internazionale.

Si prosegue a fine esatte dal 30 Agosto al 27 Settembre con un solo show di Maia Regis in collaborazione con la galleria Carl Kostyal e di seguito dal 30 Settembre fino al 28 ottobre col Duo exhibition di Helena Margrét Jónsdóttir e Erik Foss.