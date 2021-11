Autotrasporto, 100mln a imprese del settore per acquisto mezzi eco. Giovannini, firmato due decreti per assegnazione fondi

«Nei giorni scorsi ho firmato due decreti che consentono l’assegnazione alle imprese di autotrasporto di complessivi 100 milioni di euro per l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa ed ecologici di ultima generazione, nonché per la sostituzione degli automezzi più vecchi ed inquinanti». Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, al question time alla Camera circa gli incentivi per rinnovare il parco circolante, ricordando che che «nel decreto - legge n. 121 del 2021, sono stati stanziati, a valere sulle risorse del Ministero, oltre 100 milioni di euro a titolo di incentivi per la dismissione di autobus più inquinanti nei servizi di trasporto pubblico locale, che si aggiungono ai 3 miliardi del PNRR per l’acquisto di autobus non inquinanti e soprattutto ai 2 miliardi di euro del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile istituito presso il Ministero dall’articolo 131 del disegno di legge di bilancio 2022 e destinati al finanziamento degli interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l’attuazione della strategia europea Fit for 55 nell’ambito della mobilità sostenibile».