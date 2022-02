Giugliano: preso Gomez, centrocampista gambiano

La campagna di rafforzamento del Giugliano, capolista del girone G, prosegue con l'acquisto di Ousman Gomez. Il centrocampista (gioca in prevalenza a sinistra) di orgine gambiana è un classe 2002 molto duttile. Giocatore promettente, che ha militato in passato anche nella Primavera del Genoa. Gomez ha poi vestito la maglia del Lumignacco, compagine che milita nel campionato di Eccellenza. I gialloblu, reduce dal successo esterno sul campo dell'Ostiamare, domenica affronteranno in casa la Nuova Florida, terza forza del girone e squadra tra le più in forma del torneo.