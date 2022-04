Bollette, sarà crisi energetica? Condizionatori, auto, viaggi, lavoro: i consigli Ue per risparmiare (sino a 450 euro)

Tagliare i consumi di energia per ridurre la dipendenza dalle forniture russe e sostenere l'Ucraina con le finanze familiari. È lo spirito del vademecum messo a punto dall'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) in coordinamento con la Commissione europea, che mette in fila tutta una serie di suggerimenti pratici per i cittadini, dall'impatto importante: 450 euro in meno a bolletta all'anno per 220 milioni di barili di petrolio consumati in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati