​Manovra, ipotesi ripartenza cartelle ma stop atti esecutivi. Blocco ingiunzioni e procedure esecutive. Riaperta rateizzazione

Emergono ipotesi legate ai provvedimenti in materia fiscale, in vista della manovra. Blocco delle ingiunzioni di pagamento e delle procedure esecutive ma resta confermata la ripartenza delle cartelle esattoriali. È l'accordo raggiunto la scorsa notte, a quanto apprende l'agenzia Ansa, nel corso del vertice di governo a Palazzo Chigi sulla manovra. Dopo la sospensione delle cartelle legata all'emergenza Covid, Iv e M5s chiedevano un nuovo blocco, fino a gennaio. Ma la soluzione di compromesso trovata è non bloccare le cartelle ma la fase esecutiva. Inoltre dovrebbe essere riaperta la rateizzazione per chi è decaduto. «Per noi - dice una fonte di Iv - è una follia far ripartire le cartelle la settimana prossima con tutto quello che sta accadendo ma questo è il compromesso raggiunto».

