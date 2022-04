GaFi, approvato il bilancio 2021 Caputo: «Noi alleati delle imprese»

Si è svolta l'assemblea generale ordinaria dei soci di garanzia Fidi Scpa, che ha approvato il bilancio per l'anno 2021 facendo registrare un avanzo di esercizio di 86.820 euro, particolarmente apprezzabile in considerazione degli eventi, in quanto superiore sia al 2022, che alle previsioni 2021. Gafi presieduto da Rosario Caputo, è un intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del nuovo Testo unico bancario con circa 4.000 aziende associate e circa 200 milioni di finanziamenti bancari garantiti che si configura come

uno tra i principali organismi di garanzia del Paese e sicuramente tra i più strutturati del Mezzogiorno.



Nel corso dell'assemblea sono stati resi noti una serie di dati ed indicatori, dai quali si evince che il 2021, nonostante le oggettive difficoltà generate dalla pandemia, ha segnato per Gafi un'accelerazione nel processo di trasformazione ed ha potuto così dare continuità alla propria azione nel pieno rispetto delle indicazioni

strategiche del Piano di Attività 2021-2023.



«L'anno 2021 - afferma Rosario Caputo, presidente di Gafi - da molti, è stato considerato l'anno della svolta nella lotta alla pandemia da Covid-19 con una gratificante e consistente crescita del pil interno e

di rinnovate speranze per il futuro. Previsioni che oggi, purtroppo, devono essere riviste in considerazione dei recenti conflitti nell'Est-Europa che hanno comportato un aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime. Ciò ha inevitabilmente determinato tensioni inflazionistiche e una minore capacità competitiva dell'industria e dei servizi italiani. Tuttavia, posso affermare che il 2021, per Gafi, è stato l'anno della ripartenza».