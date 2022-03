Protom presenta Scuolab, lo spin-off nato per favorire l'apprendimento senza limiti

Nasce Scuolab s.r.l., spin-off di Protom prima Kti company italiana, specializzata nello sviluppo di soluzioni e prodotti innovativi. Nata con l’obiettivo di portare nelle scuole le soluzioni e i prodotti più all’avanguardia in ambito education, la società del gruppo Protom si propone di essere un ponte per rendere la didattica sempre più inclusiva, oltre che rappresentare la soluzione ideale per le scuole pronte ad accogliere e assecondare il cambiamento. Le soluzioni proposte da Scuolab, infatti, rappresentano proposte concrete per avvicinare i più giovani a modelli di apprendimento interattivi, coinvolgenti, inclusivi e partecipativi.

Oltre 70 esperienze di fisica, chimica, elettronica, scienze, scienze del clima: è un’offerta in continua evoluzione quella di Scuolab, un laboratorio virtuale che permette a studenti e docenti di andare oltre la tradizionale esperienza della lezione frontale. Un'esperienza di laboratorio virtuale pratica, intuitiva e innovativa, pensata per rafforzare l'apprendimento degli studenti che, grazie al learning-by-doing, aumentano il loro livello di coinvolgimento e accrescono il loro interesse. L’innovativa piattaforma integra i concetti legati alle discipline stem con tecnologie avanzate, come la X-reality e il machine learning consentendo a docenti e alunni di diventare protagonisti di un’esperienza di apprendimento senza limiti, totalmente sicura, libera dagli oneri legati alla manutenzione o costi degli esperimenti.

Scuolab stem, la suite di esperienze dedicate alle discipline scientifiche, punta a elevare la qualità dei processi didattici e dell’offerta formativa degli istituti scolastici grazie all’utilizzo di uno strumento digitale innovativo e semplice che si propone di aiutare gli educatori ad accrescere il coinvolgimento degli studenti, la loro conoscenza e il loro interesse verso le discipline scientifiche. Tra i moduli che arricchiscono la proposta della suite Scuolab stem ci sono quelli dedicati al cambiamento climatico. Sviluppato in collaborazione con l’agenzia spaziale europea, il modulo dedicato alle climate science offre una serie di contenuti interattivi e immersivi utili alla comprensione dei concetti scientifici che si celano dietro la grande sfida del cambiamento climatico.

I dati raccolti dai satelliti esa, aiutano a misurare la temperatura degli oceani, approfondire la conoscenza dell’effetto serra e rilevare radiazioni in un ambiente sicuro. Ad arricchire la costellazione Scuolab è, infine, il volume Scuolab dixit, che costituisce il primo punto d’incontro incontro tra Scuolab e le discipline umanistiche. Scuolab dixit rende gli studenti protagonisti del processo di creazione , organizzazione e trasferimento della conoscenza, utilizzando le tecnologie del machine learning per favorire lo sviluppo del pensiero computazionale.

Gli avatar, che coprono un set di figure iconiche nella storia e nella cultura mondiale, da Dante a Newton, a cui si affiancano personaggi che esprimono la varietà della contemporaneità in una chiave di inclusività, verranno “addestrati” dagli studenti, diventando uno strumento di challenge tra studenti, un inedito sistema di verifica delle conoscenze acquisite, ma anche, una volta che la fase di addestramento viene debitamente conclusa, come assistente a cui rivolgersi per richiedere informazioni.