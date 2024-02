Bagagli in treno, le nuove regole: massimo 2 ciascuno a bordo (o multa fino a 50 euro). Poi il dietrofront: misure sospese

Nuove regole, anzi no. Almeno per ora. Trenitalia ha deciso - dopo alcune richieste, anche da parte di associazioni dei consumatori - di sospendere l'applicazione, a partire dal 1° marzo, del regolamento sul trasporto di bagagli, monopattini e biciclette a bordo treno.

Ma cosa prevedevano le nuove misure? E perché Trenitalia ha fatto marcia indietro? La nota prevedeva che sulle Frecce si potesse portare gratuitamente solo un numero limitato di bagagli (massimo due a passeggero). Con dei limiti ancora più stringenti: per chi viaggia in seconda classe e con le tariffe "Standard" e "Premium", la somma di lunghezza, larghezza e profondità della valigia non avrebbe dovuto superare i 161 centimetri e ognuna delle tre dimensioni non avrebbe dovuto essere superiore agli 80 centimetri. Più spazio per i biglietti di prima classe, e alle condizioni “Executive” e “Business”: la somma delle dimensioni totali del bagaglio («inclusi tasche, ruote e manici», specifica Trenitalia) non deve essere superiore a 183 cm, e ogni dimensione può raggiungere al massimo i 120 cm.

Biciclette e passeggini: la decisione

Biciclette («tutte le tipologie, purché smontate e/o pieghevoli»), passeggini, strumenti musicali e monopattini elettrici sarebbero potuti essere trasportati, anche in questo caso, con un limite di dimensione. «La somma delle dimensioni totali di sci, carrozzine, passeggini e strumenti musicali – comunica Trenitalia – non deve essere superiore a 200 metri (lunghezza più larghezza più profondità), e le dimensioni della sacca in cui trasportare la bicicletta o il monopattino elettrico non possono essere siano superiori a 80x110x45 centimetri».

E su ciascun bagaglio - era l'invito di Trenitalia - ci sarebbe dovuta essere «un’etichetta chiara e leggibile con nominativo e contatti di riferimento».I bagagli in carrozza, infine, non potranno essere imballati, né potranno contenere materiale destinato alla vendita al dettaglio. «In ogni caso – recitava la nota di Trenitalia – nessun baglio, di nessun genere, dovrà intralciare per dimensione e posizionamento gli altri passeggeri, tanto meno ostacolare le attività di servizio del personale ferroviario». E in caso di mancato rispetto? La multa prevista era di 50 euro più l'obbligo di «provvedere a cura del viaggiatore a scaricare i bagagli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata». Una rivoluzione, per ora stoppata.