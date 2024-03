Trenitalia apre a nuove regole sui bagagli: sulle Frecce solo 2 trolley o scatta la multa

Trenitalia è pronta a varare un nuovo regolamento sul trasporto di oggetti "pesanti" come bagagli, biciclette o monopattini sui treni ad alta velocità. Dopo il mancato consenso ottenuto nella prima settimana di marzo, come obiettivo si sono posti di far rientrare le regole aggiornate poco prima dei giorni festivi, quando lo domanda sarà inferiore. Scopriamo insieme come sarà il nuovo regolamento per i passeggeri.

Bagagli in treno, le nuove regole: massimo 2 ciascuno a bordo (o multa fino a 50 euro). Poi il dietrofront: misure sospese

Regole per i passeggeri

I passeggeri delle Frecce potranno portare con sé fino a un massimo di due bagagli; in caso di una terza valigia in dotazione non ci sarà un sovrapprezzo ma una sanzione «notevolmente inferiore» a 50 euro. La sanzione dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 euro, nettamente diversa a quella prevista nel precedente regolamento. Questo sarebbe un modo non solo per non penalizzare chi viaggia ma anche per dare più spazio a bordo.

L'associazione consumatori

Trenitalia per varare il nuovo regolamento si è interfacciata con le associazioni dei consumatori per quanto riguardo il trasporto di bagagli, biciclette e monopattini a bordo dei treni ad alta velocità. Durante questo incontro sono state presenti: Adoc - Associazione Nazionale per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori e degli utenti; Adusbef - Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Postali, Assicurativi; ACU - Associazione Consumatori Utenti Non Profit; Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente; Altroconsumo; Assoutenti; Centro Tutela Consumatori e Utenti Alto Adige - CTCU; Casa Del Consumatore; Cittadinanzattiva; Codacons; CODICI - Centro per i Diritti del Cittadino; Confconsumatori; Federconsumatori; Lega Consumatori; Movimento Consumatori; Movimento Difesa Del Cittadino; Udicon; Unione Nazionale Consumatori.

Passeggero viaggerà con 2 bagagli

Le nuove misure dei bagagli trasportati saranno uguali per prima e seconda classe e ogni passeggero potrà viaggiare con 2 bagagli oltre borsa, zaino, effetti personali ed eventuale passeggino.