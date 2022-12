Alessia Marcuzzi, nonna Mela compie 100 anni: la festa a sorpresa con il trenino

«Centesimo Natale di nonna Mela!!!» scrive Alessia Marcuzzi su Instagram per festeggiare il grande traguardo della nonna. La showgirl ha pubblicato un post in cui nonna Mela è la regina indiscussa della giornata: indossa una corona e dà anima la festa fatta per lei con figli, nipoti e bisnipoti. «Guardate il secondo video… è quella che ha dato il via al trenino» continua Alessia nel post, sottolineando quando la nonna sia ancora energica e attiva.

Alla festa per nonna Mela ha partecipato anche la figlia di Alessia e i cuginetti. In un video, postato qualche ora prima, infatti, l'ex conduttrice Mediaset ha pubblicato un video in cui i più piccoli del gruppo giocavano e scherzavano fra di loro con karaoke e giochi.

Come back

Alessia Marcuzzi è pronta per il grande ritorno in televisione. La conduttrice si sta preparando per il suo nuovo show in onda su Rai2 da martedì 10 gennaio, «Boomerissima» che ha coome focus quello di mettere a confronto generazioni ed epoche differenti con un semplice scopo: far divertire. Mancano pochi giorni ormai e la conduttrice sta dando il meglio di sé per regalare al suo pubblico una trasmissione ad hoc. La trasmissione è stata rinviata di qualche mese per diversi motivi, ma ora è tutto pronto per andare in onda. Alessia Marcuzzi ha condiviso con i follower negli ultimi mesi alcune delle prove sulle performance di ballo che saranno le vere protagoniste del programma in onda da gennaio 2023.