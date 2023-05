Antonella Fiordelisi, crisi con Edoardo Donnamaria? I follower temono l'effetto Oriele e lei chiude i social

Se Atene piange, Sparta non ride. Mai proverbio fu più azzeccato rispetto alle coppie del Gf Vip. La coppia formatasi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, è già scoppiata (Atene). E Sparta da chi sarebbe rappresentata in questa dicotomia gieffina? Dalla storia d'amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Coppia che sembrerebbe essere messa a dura prova nelle ultime ore. A instillare il dubbio sarebbe stata proprio Antonella Fiordelisi che, tramite alcune storie Instagram e un tweet avrebbe fatto insospettire i suoi fan, sempre più affiatati.

L'influencer oggi ha aperto un box domande su Instagram per poter rispondere alle richieste e alle curiosità dei fan.

Tra le tantissime domande rivolte ad Antonella Fiordelisi una, in particolare, ha scatenato il dibattito social: «Oggi festeggerete i 7 mesi?», chiedevano i fan. E lei ha risposto, con una punta di amarezza, dicendo che Edoardo Donnamaria non è un ragazzo che ama festeggiare queste ricorrenze. Mentre lei chiaramente avrebbe voluto celebrare l'anniversario. I fan hanno iniziato da subito ad insospettirsi, ma è stato ciò che ha fatto dopo Antonella ad averli allarmati ancora di più.

Andiamo a vedere che cosa è successo nel dettaglio.

Mi assenterò per un pó da Twitter.. non credo che faccia bene stare sempre qui🙏 #fiorde #donnalisi — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) May 30, 2023

Antonella Fiordelisi, dopo aver risposto ad alcune domande dei fan sulle sue storie Instagram, si è spostata sulla piattaforma di microblogging Twitter dove ha scritto: «Qui non zelat non amat», una frase in latino che vuol dire «Chi non è geloso non ama» e, subito dopo ha annunciato ai suoi follower di voler chiudere il profilo Twitter perché non la fa stare bene.

I fan si sono subito preoccupati per i loro beniamini, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, e hanno iniziato a chiedere ai due, anche insistentemente, di risolvere quella che ai loro occhi appare come una vera e propria crisi.

Edoardo Donnamaria non ha ancora risposto alle insinuazioni sulla presunta crisi e i fan sperano vivamente che tra i due ci sia solo un malinteso e che tornino al più presto a mostrarsi su Instagram insieme e felici.