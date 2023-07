Aurora Ramazzotti, allenamento sexy: «Inquadratura tattica, video interrotto prima di...»

Aurora Ramazzotti, in questo momento, si trova in vacanza in Sardegna insieme alla sua famiglia e, nonostante il meritato riposo estivo, non rinuncia ad allenarsi in palestra. Proprio durante il suo allenamento, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è lasciata filmare e ha poi postato il video sul proprio profilo Instagram, lasciando una caption (come sempre) ironica ai suoi numerosissimi follower.

Leggings super attillati neri, reggiseno sportivo dello stesso colore, capelli raccolti in uno chignon alto e via con l'allenamento per rassodare i muscoli delle gambe. Ovviamente, quando si svolgono certi esercizi, soprattutto se ci si aiuta con attrezzi specifici, è necessario posizionarsi in un certo modo e, quindi, le curve vengono messe ancora più in mostra. Proprio per questo motivo, Aurora, al video dell'allenamento, aggiunge: «Il video finisce tatticamente prima dell'inquadratura da dietro», con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate.

Aurora, comunque, molto spesso usa l'ironia nei suoi post e nelle sue storie.

Ad esempio, una delle ultime immagini pubblicate mostra il nome di una via, ovvero Vicolo della Chessa e l'influencer scrive: «Il vicolo mio». Sicuramente, i suoi fan non saranno stati dello stesso parere, anche se, è chiaro che scherzasse.

Inoltre, l'ultimo post che Aurora Ramazzotti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram raccoglie tutti i momenti più belli del mese di luglio e, in più foto, l'influencer è con il suo bambino Cesare. Dagli scatti risulta evidente l'amore che Aurora nutre per il suo bambino, nei confronti del quale è molto premurosa.