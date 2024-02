Belen, il mistero del viaggio a Dubai scatena i fan: «Sei sola e senza Elio?»

Belen e Elio Lorenzoni non stanno più insieme? Un mistero. Il gossip circola sul web da settimane e la showgirl argentina non ha mai smentito. Sono giorni (tanti) che Belen non si fa più vedere accanto all'imprenditore bresciano, che le è stato molto vicino durante il suo «brutto periodo».

Più di una volta i media hanno riportato la notizia della fine di una relazione vip, smentita poi in fretta e furia dai diretti interessati.

Oggi però, molti parlano con convinzione della crisi tra Belen e Elio con diversi indizi a convalidare l'ipotesi di rottura. Tra questi nelle ultime ore si è aggiunto il viaggio improvviso della showgirl a Dubai. E naturalmente nelle prime immagini social appare sola, senza Elio Lorenzoni.

Belen a Dubai

Belen a corredo del suo ultimo post Instagram ha utilizzato l'hashtag #invidedby che generalmente viene usato quando un prodotto è stato fornito dal marchio in questione per avere visibilità ma che non sottintende alcun contratto.

Il post social che la showgirl argentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram comprende foto di lei in bikini e scatti aesthetic (vedo e non vedo anche dei luoghi).

Numerosissimi sono stati i commenti dei follower a corredo del post Instagram di Belen. «Rispetta sempre te e soprattutto i tuoi figli. Ricordati di essere felice», ha scritto una follower. E ancora: «Bellissima al naturale. Una curiosità: sei sola e senza Elio?». «A Dubai ci sei andata lo stesso. Sei con l’amica parrucchiera? Di cosa parlate? Bah».