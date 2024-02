Belen sui tappeti elastici al parco giochi con i figli: «Non rompere i co***oni»

Belen sta ritrovando la sua serenità e finalmente sembra aver capito che per avere un po' di pace, l'unica persona su cui deve fare affidamento è se stessa. Archiviata la storia d'amore con Elio Lorenzoni che mal sopportava l'eccessiva esposizione mediatica della showgirl argentina, Belu ha trascorso alcune serate in leggerezza e in dolce compagnia di Bruno Cerella, cestista di origini argentine con il quale potrebbe aver intrapreso una storia d'amore.

Intanto, le sue attenzioni sono tutte per i figli Santiago e Luna Marì che ha portato al parco giochi a Milano e si è divertita sui tappeti elastici.

Il tutto documentato dai paparazzi.

Le pagine di gossip hanno subito condiviso i video di Belen che si divertiva con i figli al parco giochi, sui tappeti elastici.

C'è chi non ha trovato molto elegante il suo salto a destra e a manca (e non parlavano delle varie storie d'amore che le venogno attribuite): «Beh certo, in un parco giochi mi pare normale l'esibizione lap dance, ma io dico, ma la sexy la deve fare pure al Parco Sempione? Ma una regolata questa scappata di casa proprio non riesce a darsela».

La showgirl non ha resistito e a risposto a tono, stufa di questi commenti inopportuni: «Ma non rompere i co***oni».