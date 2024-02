Belen Rodriguez, frecciata a Elio Lorenzoni: «Se un uomo vuole che la donna sia un angelo, prima deve creare un cielo tutto per lei»

Belen Rodriguez posta moltissime storie Instagram durante il giorno e i suoi fan hanno capito che potrebbero non essere casuali ma, anzi, collegate in qualche modo a delle situazioni vissute nella sua vita o a persone precise. Spesso, infatti, la showgirl argentina si è espressa sui social con frasi di poeti, scrittori o autori che, con le parole, rappresentavano esattamente il suo stato d'animo. Così, è successo anche per una delle ultime immagini pubblicate: Belen ha ripreso una citazione della scrittrice Frida Kahlo che spiega cosa dovrebbero fare gli uomini per far sì che le donne si sentano davvero a loro agio. Dato che la showgirl è tornata single da poco tempo, qualcuno dei suoi follower pensa che la storia sia una frecciatina a Elio Lorenzoni... sarà così?

Belen Rodriguez ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram che, secondo molti, avrebbe il sapore di una vera e propria frecciatina. La showgirl argentina ha postato una frase di Frida Kahlo che recita: «Se un uomo si aspetta che una donna sia un angelo nella sua vita, allora, per prima cosa, deve creare un cielo tutto per lei... Gli angeli non vivono all'inferno». Poi, Belen ha aggiunto: «Il mio idolo». Qualcuno ha pensato che la stoccata possa essere rivolta ai suoi ex fidanzati in generale e, quindi, a Stefano De Martino, Antonino Spinalbese ed Elio Lorenzoni, anche se, in tanti sarebbero convinti che queste parole amare si riferiscano al grande dolore vissuto a causa della separazione dal ballerino napoletano. Tuttavia, restano tutte supposizioni, dato che, come al solito, Belen non ha aggiunto altro.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati qualche settimana fa.

Un annuncio ufficiale non è mai arrivato da parte di nessuno dei due ma i social parlano chiaro: prima, la showgirl postava numerose foto insieme al compagno, poi, di punto in bianco, più nulla. Belen ed Elio si sarebbero lasciati perché lui non avrebbe capito fino in fondo le necessità di lei.