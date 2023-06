Belen e Stefano De Martino, il selfie "simpatico" in barca: amore a gonfie vele

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo delle giornate molto rilassanti in vacanza con i figli, Santiago e Luna (avuta con il suo ex compagno Antonino Spinalbese). Le voci che echeggiavano una crisi tra la showgirl e il ballerino sono state lasciate sulla terraferma, mentre Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno preso il largo su uno yatch lussuoso per passare alcuni giorni di vacanza con i figli.

Belen, dopo il presunto addio alla Mediaset, non ancora confermato, si sta dedicando ai propri figli e alla famiglia con Stefano. Poco fa hanno pubblicato una foto su Instagram molto simpatica che, in pochissimi minuti ha già raggiunto oltre 50 mila like.

Belen e Stefano stanno trascorrendo delle vacanze da sogno, a bordo di uno yatch lussuoso e in compagnia dei figli Santiago e Luna.

I due presentatori hanno voluto smentire una volta per tutte le voci di presunta crisi con un selfie molto simpatico in cui, Stefano sorride, facendo una smorfia alla telecamera, mentre Belen è accanto a lui, con la duckface in una smorfia divertita.

La reazione dei fan non si è fatta attendere ed hanno iniziato a commentare dicendo: «Anche da brutti sareste una bellissima coppia».

Nell'attesa di sapere che cosa accadrà a settembre, quando la programmazione Mediaset verrà finalmente annunciata, non ci rimane che aspettare e goderci l'estate insieme a Belen e Stefano che, i fan sono sicuri, si stanno godendo una vacanza splendida, piena d'amore.