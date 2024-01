Cameriera ignora la moglie al ristorante e ci prova con il marito: «Continuava a parlargli e a toccarlo». La vendetta arriva con il conto

Una cena romantica al ristorante, moglie e marito che si guardano dolcemente negli occhi tra due calici di bollicine, le luci soffuse e del buon cibo: questo era lo scenario che Deanna aveva in mente per la serata, pronta a pagare per entrambi e a godere della compagnia del suo partner.

Eppure, qualcuno all'interno del locale, vale a dire la cameriera assegnata al loro tavolo, sembra aver apprezzato particolarmente i gusti di Deanna in fatto di uomini e ha deciso che valeva la pena tentare un approccio nei confronti del marito, senza preoccuparsi minimamente di nascondere le sue intenzioni.

Al di là della serata rovinata e del fastidio provato da Deanna, in molti hanno fatto presente che la reazione della moglie alle avances esplicite della cameriera sia stata decisamente troppo tiepida e controllata, specialmente con tutto ciò che le ha fatto passare.

Qualcuno, invece, si aspettava un comportamento diverso da parte del marito.

La situazione è davvero paradossale: non solo la cameriera ha mostrato apertamente il suo interesse nei confronti di un uomo sposato e palesemente già accompagnato, ma secondo il racconto di Deanne è stata anche incredibilmente maleducata nei suoi confronti, cambiando atteggiamento nel momento esatto in cui si rivolgeva a lei.

«Mentre sta prendendo l'ordine», racconta Deanne, «sta chiacchierando con mio marito e gli chiede "Qual è il tuo lavoro" e un altro milione di domande, ignorandomi completamente. Io ho pensato "Che maleducazione". Lei continuava a chiedergli "Sei mai stato qui? Non ti ho mai visto prima" e ancora e ancora e intanto giocava con i capelli e cose del genere».

A questo punto, tante persone sarebbero probabilmente già in posizione d'attacco, ma la donna rimane calma. E il marito? Mi guardava con la coda dell'occhio, dice Deanne, senza approfondire. Poi, continua: «Lei scrive l'ordine, lo manda, si gira verso di me e mi lancia di nuovo un'occhiataccia chiedendo "tu che prendi"?». Tuttavia, il suo piatto tarda ad arrivare e nel frattempo la cameriera torna al tavolo almeno due volte - dopo aver portato il cibo al marito - per riempire il bicchiere di lui.

Deanne vuole ancora dare il beneficio del dubbio alla cameriera, per cui pensando che potesse essere stata particolarmente impegnata o che il locale fosse molto pieno, le chiede di controllare a che punto sia il suo ordine. Anche se in netto ritardo, alla fine il piatto arriva, ma ciò non impedisce alla cameriera di continuare a flirtare col marito, allungandosi per toccargli la spalla mentre chiacchiera. Infine, porta il conto - ignorando completamente Deanne e rivolgendosi solo a lui - e si augura di poterli servire di nuovo la prossima volta.

«Mio marito apre il conto, si mette a ridere», dice Deanne, «e gli dico di darlo a me, dato che avrei pagato io la cena, quella sera. E c'è una parte in cui c'è scritto il nome della cameriera, circondato da un cuore. Molto carino, Erica», continua la donna, «ha messo un cuore intorno al suo nome e io inizio a ridere perché... indovina chi non riceverà alcuna mancia? Ha pensato che, dato che è un uomo, si sarebbe occupato lui del conto ma guarda un po' si è sbagliata».

Deanne conclude dicendo che c'è una lezione da imparare dal suo racconto: «Assicurati di essere corretta e gentile con tutti coloro che sono al tavolo che stai servendo ed evita di fare ipotesi legate al genere riguardo chi pagherà. Spero che Erica abbia imparato, quella sera, questa lezione, e il fatto che non si infastidiscono gli uomini sposati».