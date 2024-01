Dua Lipa, le foto del bacio con il nuovo fidanzato Callum Turner fanno sognare

Dopo aver chiuso la relazione con il regista francese Romain Gavras, Dua Lipa ha dato il benvenuto al nuovo anno insieme alla sua famiglia in India, per poi tornare in America in occasione dei vari eventi di premiazione per il film Barbie, di cui ha cantato una delle colonne sonore "Dance the night". Non solo cantante, il 2024 inizia anche con un nuovo progetto cinematografico, insieme a Henry Cavill, Argylle. La carriera di Dua Lipa sta volando e così anche il suo cuore che sembra aver trovato una nuova dimora e chissà se questa volta durerà un po' di più rispetto alla scorsa con il regista francese.

Il nuovo fidanzato di Dua Lipa

Il fortunato è Callum Turner, attore inglese che con il suo accento ha conquistato il cuore della reginetta del pop, Dua Lipa. «Nulla di serio, si stanno conoscendo ma si piacciono molto e non riescono a staccarsi» dicono fonti vicine ai due artisti che hanno confermato la frequentazione.

I "love birds" sono apparsi più uniti che mai quando, durante la premiazione di "Masters of the Air", il nuovo progetto di Callum, la coppia è stata paparazzata mentre si scambiava teneri baci nel backstage, pensando di non essere ripresi.

Solo nelle ultime ore, Callum e Dua sono apparsi felici di fronte ai flash delle fotocamere dei paparazzi e si sono scambiati un focoso bacio sulle labbra.