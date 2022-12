Emma Marrone, la confessione hard: «Sesso, ecco da quanto non lo faccio. Devo iniziare a darla...»

Emma Marrone senza filtri. La cantante salentina, com'è solita fare, risponde alle domande dei follower e, anche stavolta, è stata più che sincera. Alla richiesta nel box domande su Instagram da parte di un follower, curioso di sapere da quanto tempo Emma non facesse «l'ammmore», lei risponde: «Dicembre scorso. Quasi un anno fa. Lo so male... anzi malissimo. Devo iniziare a darla come se non fosse mia!!!».

La replica senza veli della cantante fa sorridere ma, come molti sanno, il suo animo rock e senza freni viene fuori continuamente. E questo, dunque, non stupisce.

Dopo la tormentata storia con Stefano De Martino, sin dai tempi di Amici di Maria De Filippi, che poi ha avuto un'evoluzione diventando amicizia, Emma ha avuto altri amori. Prima con l'attore Marco Bocci e poi con Fabio Borriello, fratello del calciatore Marco. Da tempo, però, Emma non viene paparazzata al fianco di baldi giovani: come mai? Forse presa dal lavoro non dà spazio all'amore?

Ma l'assenza di un amore potrebbe essere legato anche al periodo difficile che la cantante sta attraversando dopo la morte del padre Rosario. Sempre su Instagram, infatti, nelle domande sucessive, la cantante si lascia andare alla nostalgia e alla domanda «Il tuo sogno più grande?», lei risponde: «Mio padre. Ancora vivo».