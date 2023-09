Federico Fashion Style prepara Anna Pettinelli per Amici: «Sono come nuova». Il prima e il dopo

A breve, comincerà la nuova edizione di Amici e tutti gli aspiranti allievi e i professori si stanno preparando per tornare a cantare e ballare. Così, ha fatto anche Anna Pettinelli che ha lasciato che Federico Fashion Style le aggiustasse il look e la preparasse per il programma di Maria De Filippi. Il parrucchiere delle star e la speaker radiofonica si sono divertiti a documentare il «prima e il dopo» su Instagram.

Federico Fashion Style è molto attivo sui propri profili social e, ogni giorno, posta moltissime storie in cui mostra ai suoi follower i tagli o le pieghe che realizza nei suoi saloni sparsi per l'Italia.

Proprio nelle scorse ore, il parrucchiere delle star ha avuto il piacere di riservare un trattamento di bellezza alla sua amica Anna Pettinelli con la quale, poi, si è divertito a pubblicare diversi video su Instagram. Nel primo filmato, la speaker mostra a Federico la tinta che ha in posa in testa e preoccupata dice: «Ma non uscirò mica con i capelli neri vero?». I due, poi, ridono e, infine, pubblicano un altro video in cui mostrano il bel risultato: «Eccomi ragazzi! Mi ha fatto nuova e sono pronta per Amici. Sono entrata in salone dicendo: Questo no, questo no e questo no e, invece, lui ha preso la bacchetta magica e mi ha detto: Non rompere, faccio io ed eccomi qui».

Federico Fashion Style, ogni giorno, mostra ai suoi follower che lo seguono con molto affetto, tutti i progetti nuovi a cui sta lavorando. Il parrucchiere è spesso in giro per l'Italia per eventi e feste alle quali partecipa e moltissimi vip gli sono affezionati. Federico è molto amato anche sui social.