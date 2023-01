Federico Fashion Style, lo sfogo su Instagram: «Prima di giudicare mettetevi una mano sulla coscienza, dite solo caz**te»

Federico Fashion Style ancora una volta preso di mira dagli hater. E lui si sfoga così: «Prima di giudicare mettetevi una mano sulla coscienza, dite solo caz**te». Federico Fashion Style sul proprio profilo Instagram racconta sempre, tramite storie e immagini, la vita del salone, cosa succede nelle giornate di un parrucchiere e quanto lavoro c'è dietro ogni singola acconciatura o messa in piega. Proprio nelle scorse ore il parrucchiere dei vip è intervenuto per sfogarsi in merito ad alcune critiche che continua a ricevere dagli hater o da chi, secondo Federico, è invidioso: alcuni infatti, credono che l'imprenditore lasci da parte il suo "vero" lavoro per dedicarsi di più alla televisione. Federico Fashion Style, che ha da poco fatto coming out, ha voluto esprimere il proprio pensiero con una storia su Instagram.

La storia Instagram di Federico Fashion Style

Nella storia Instagram che Federico Fashion Style ha pubblicato, il parrucchiere si sfoga a scrive: «Pranzo in magazzino, una zuppa calda ma sono comunque felice. Il mio lavoro è la mia gioia! Prima di giudicare mettetevi una mano sulla coscienza perché io lavoro sette giorni su sette magari voi che criticate siete seduti comodi sul letto a sparare caz****. Andate a lavorare anche voi e poi vedrete come non avrete più il tempo di pensare agli altri. Buona vita!».

Il coming out a Verissimo

Nelle scorse settimane Federico Fashion Style è stato ospitato nel salotto di Silvia Toffanin dove ha dichiarato di essere omosessuale. Il coming out a Verissimo ha suscitato reazioni contrastanti sui social: chi se lo immaginava da sempre e chi invece non si aspettava minimamente la confessione intima.