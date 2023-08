Avanti un altro, Francesca Brambilla incinta: «Era il mio sogno». Mistero sull'identità del papà

Se ne parlava già da qualche giorno, ma solo poco fa è arrivata la conferma proprio da lei, Francesca Brambilla (31 anni). La "Bona Sorte" di Avanti un Altro ha annunciato sul suo profilo social di Instagram di essere incinta. Si tratta della sua prima gravidanza e la showgirl ha voluto condividere con i suoi follower come la sua vita sia cambiata in meno di un anno e come abbia raggiunto finalmente uno dei suoi sogni che custodiva sin da bambina, quello di diventare mamma.

Andiamo a leggere insieme il post.

Francesca Brambilla ha pubblicato un post su Instagram in cui conferma le voci sulla sua presunta gravidanza e scrive: «La vita è assurda e meravigliosamente imprevedibile,un amore che si è rivelato inaspettato, da una stretta di mano, ad uno sguardo, e tutto può cambiare la tua vita. Siamo lieti di condividere un capitolo ancora più emozionante della nostra storia. L'ultimo anno ha portato con sé cambiamenti meravigliosi, sorrisi condivisi, sforzi, pazienza infinita ma con un legame così profondo che ha reso ogni momento indimenticabile. Ora, con un piccolo cuore che batte insieme al nostro, siamo entusiasti di annunciare che stiamo aspettando con gioia il frutto dell'amore tra noi due. Quest'uomo che ha rubato il mio cuore è destinato a diventare un padre amorevole, e non vedo l'ora di vedere il suo volto illuminarsi quando terrà questa creatura tra le braccia.

La "Bona Sorte" di Avanti un altro non aveva ancora ufficializzato la sua relazione attuale, ma era già stata paparazzata in compagnia di un noto fotografo che, in meno di un anno, le ha cambiato totalmente la vita. L'identità dell'uomo è ancora un mistero e i fan aspettano trepidanti la sua rivelazione.