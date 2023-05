Giulia Salemi snobbata da Megan Fox: «Le chiesto un selfie e ha detto no secca»

Giulia Salemi snobbata. Tutto è partito da un Tweet del comico Andrea Dianetti, ex allievo di Amici, che racconta dell'aneddoto in cui ha incontrato Emma Watson in un museo a Parigi. «Non dico quale perché ce l’ha chiesto come cortesia» scrive. Dianetti conclude elogiando la disponibilità della famosissima attrice britannica: «Carinissima e disponibile. Non allego video per motivi di cui sopra» continua. E di lì, valanga di commenti per omaggiare la vip e ridere di Dainetti, ma un commento in particolare salta all'occhio. È quello di Giulia Salemi, che ha rivelato il suo contatto ravvicinato con Megan Fox: «Io ho incontrato prima Megan Fox qua in aeroporto a Miami ai controlli le ho chiesto un selfie e ha detto no secca».

Molti utenti hanno approfittato del post per raccontare le loro esperienze a contatto con i vip famosi, tra chi ha confessato di aver incontrato Jessica Parker, chi, invece, Carey Mulligan.

Ma, dunque, per Salemi sembra non sia stata una bella esperienza quella con un incontro vip. Dianetti ha risposto al suo commento: «Che volpe che è… d’altronde… compensa con la recitazione». Un chiaro messaggio di “supporto”a Salemi.

E niente ho incontrato Emma Watson a Parigi… in un museo (non dico quale perché ce l’ha chiesto come cortesia) sì.. avete letto bene, ce l’ha chiesto😂

Carinissima e disponibile. Non allego video per motivo di cui sopra. 😭 — Andrea Dianetti ⚡️ (@AndreaDianetti) May 20, 2023

In tanti scherzano sull’evento capitato a Giulia: «Lo doveva chiedere lei a te» si legge nella maggior parte dei commenti. Altri, invece, sottolineano con un certo disappunto il comportamento da snob di Megan Fox, probabilmente esagerato per aver negato una semplice foto. Non pochi i commenti di supporto a Giulia Salemi, dispiaciuti per ciò che la modella ha raccontato sotto il post di Dianetti. «Come osa? se ne pentirà» si legge spesso tra le svariate reazioni. E così scoppia il caso del mancato selfie.