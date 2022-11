Ilary Blasi, le foto con il nuovo fidanzato, chi è Bastian: l'uomo che le ha fatto dimenticare Totti

Le immagini sono inequivocabili. Ilary Blasi avrebbe un nuovo fidanzato. Lo rivela “Chi” sul numero in edicola da mercoledì 30 novembre. La conduttrice, ex moglie di Totti, è stata sorpresa all'aeroporto di Zurigo mentre bacia e abbraccia un uomo, con il quale ha trascorso un week end romantico in un esclusivo hotel con centro benessere.

Chi è

La relazione è recente, i due si conoscono da poco. Lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte. A cinque mesi dalla separazione da Totti, e dopo che il suo ex marito ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi, anche la Blasi ha ritrovato sorriso e passione. Come nel caso di Diletta Leotta , che ha iniziato una appassionante relazione con il portiere tedesco Loris Karius, anche Ilary ha scelto un uomo del nord Europa.