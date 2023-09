Chiara Ferragni e Fedez, primo giorno di scuola per Leone e Vittoria: la retta dell'istituto privato non è per tutti

Chiara Ferragni e Fedez sono molto impegnati in questo periodo, tra il matrimonio della sorella Francesca Ferragni che si celebrerà questo weekend e la ricostruzione della nuova casa. Oltre a tutto ciò, oggi, 6 settembre, Leone e Vittoria iniziano il primo giorno di scuola. Le emozioni sono tante e i Ferragnez non potevano non condividerle sui loro canali social con storie e foto sul vialetto di casa a CityLife, come da tradizione.

Ogni anno, infatti, i due hanno pubblicato questo momento sui social, mostrando il figlio Leone nella sua divisa scolastica. Quest'anno accanto a lui, che da il via al primo anno di elementari, ci sarà anche la piccola Vittoria che, entusiasta (per ora), inizia il primo anno di asilo.

Leone e Vittoria hanno iniziato il primo giorno di scuola.

Mentre il primogenito frequenta la prima elementare, per la secondogenita si tratta della prima campanella di sempre, all'asilo.

Mamma Chiara e papà Fedez hanno scelto il meglio per i loro figli, ovvero la St. Louis School, istituto bilingue riconosciuto in tutta Europa per la loro preparazione didattica ed educazione. La retta scolastica non è per tutti, si tratta di 15.730 euro per la scuola primaria e 11.370 per quella dell'infanzia.

Sono esclusi i costi di iscrizione, 2.800 euro e la mensa scolastica che va da 1.350 euro a 1.475 euro.

La spesa totale ammonterebbe intorno ai 40mila euro, solo per costi di istruzione, escludendo tutto l'occorrente per un buon inizio di scuola, dagli zaini ai vestiti. Ma per quelli ci pensa mamma Chiara, con il suo brand Chiara Ferragni.