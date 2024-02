Mahmood, la cena con gli amici più cari: c'è anche Noah, chi è lui

Mahmood, tra il successo del sesto posto a Sanremo e l'inizio del tour europeo il cantante si è ritagliato del tempo da trascorrere insieme agli affetti più cari: Mahmood è stato infatti recentemente fotografato dal settimanale "Chi" mentre si gode una cena fuori in compagnia di amici e parenti. E, forse, tra loro c'era anche una persona speciale...

Mahmood e la compagnia del misterioso Noah, chi è

Tra loro, seduto proprio accanto al cantante, il suo amico Noah, con il quale Mahmood è stato fotografato numerose volte nell'ultimo periodo e questa frequentazione sta già facendo sognare i fan dell'artista: che abbia trovato l'amore?

Dal cantante ancora nessuna conferma, ma nella giornata di oggi ha partecipato come ospite alla puntata di Verissimo dove ha colto l'occasione di promuovere il suo nuovo album NLDA (Nei letti degli altri), e raccontare anche qualcosina di sè e della sua vita privata.

Mahmood e l'amore: le sue parole

Durante l'intervista condotta dalla Toffanin Mahmood ha rivelato di essere troppo preso dalla carriera per concentrarsi sull'amore «non trovo il tempo», ha dichiarato il cantante alla conduttrice. «Sono molto felice in questo ultimo periodo… è che ovviamente da gennaio non c’è stato tempo per l’amore ora si deve lavorare e battere il ferro finché è caldo, però sono felice.

Sarà vero o ci starà nascondendo qualcosa? Si attendono aggiornamenti.