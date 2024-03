Michelle Hunziker, Pasqua a Dubai con le figlie Sole e Celeste e gli amici dopo la rottura con Alessandro Carollo: «La prima volta nel deserto»

Michelle Hunziker torna in forma dopo la separazione da Alessandro Carollo e lo fa con le sue figlie, Sole e Celeste. La showgirl svizzera ha deciso di trascorrere i giorni delle vacanze di Pasqua a Dubai, come Chiara Ferragni, e qualche ora fa ha condiviso alcune foto delle numerose escursioni che lei e il "gruppo" vacanze ha fatto, dal Dune Racing Safari all'esperienza di falconeria nel deserto.

La showgirl ha condiviso tutto sui suoi social ed era contentissima.

La vacanza con le figlie

Michelle ha voluto rendere indimenticabile questo viaggio con le figlie. La showgirl svizzera ha organizzato tantissime escursioni per far divertire le figlie e tornare bambina con loro. Dopo le ultime vacanze invernali, trascorse sulla neve insieme ad Alessandro Carollo, ex fidanzato di Michelle Hunziker, la showgirl ha voluto ripartire da zero, dalle sue figlie e dai piccoli momenti di felicità, come questi viaggi in compagnia di amici e avventure.

La fine di una storia d'amore non è mai facile, ma quando si hanno accanto le persone giuste, è tutto più semplice.

Il road trip nel deserto

Per il suo piccolo road trip nel safari ha scelto di indossare un jeans color panna e una t shirt nera molto semplice, mentre le piccole di casa Hunziker hanno indossato magliette bianche e pantaloncini neri.