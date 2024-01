Cameriera gentile chiama "tesoro" il marito della cliente: il messaggio choc scritto sullo scontrino al ristorante

"Tra moglie e marito non mettere il dito" e, nel caso di questa storia, nemmeno un piatto o... una buona parola. Una signora, infatti ha pubblicato un post, sul proprio profilo Reddit, spiegando ciò che le è successo agli utenti social. Lei fa la cameriera in un ristorante e, probabilmente, con i suoi modi gentili, ha fatto ingelosire la moglie di un signore che stava servendo. La donna le ha lasciato un messaggio molto chiaro sullo scontrino.

La vicenda

Alcune donne potrebbero essere talmente gelose dei propri mariti da vedere tentazioni ovunque, anche se, queste ultime, non esistono effettivamente. Così, è successo in un ristorante statunitense. Una cameriera ha raccontato quanto le è capitato con un post su Reddit.

La donna ha postato la foto dello scontrino con la curiosa richiesta della signora, seduta insieme al marito, che aveva appena servito. Nella ricevuta di pagamento, sullo spazio dedicato al totale delle mance, c'era scritto: «Non chiamare "tesoro" mio marito». La cameriera, che su Reddit spiega che utilizza questa parola con tutti e in modo scherzoso, totalmente ingenuo, ha chiesto agli altri utenti se fosse stata lei ad esagerare o la moglie gelosa. Il post ha riscosso moltissimo successo sul social.

I commenti social

Il post della cameriera ha riscosso davvero grande successo su Reddit: evidentemente, in tanti si sono trovati a vivere la stessa situazione. Moltissimi, tuttavia, ritengono che il comportamento della moglie sia stato un po' esagerato. Qualcuno ha scritto: «La prossima volta, ti consiglio di fingere che lui non ci sia e di rivolgerti solo alla donna» oppure ancora «Se ti dovesse capitare di nuovo di servire altre coppie, resta sulle tue, non tutti conoscono la parola educazione».