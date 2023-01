Spare, il principe Harry svela il retroscena sulla prima volta con Meghan: «Sesso pochi giorni dopo esserci conosciuti»

L'autobiografia del principe Harry è in vendita dal 10 gennaio in tutto il mondo. I leak di Spare rilasciati nelle ultime settimane hanno aumentato l'attesa per il libro, che sta creando non pochi problemi alla famiglia

Nel libro Harry racconta il modo molto appassionato in cui lui e Meghan Markle hanno vissuto a Londra i primi giorni della loro relazione. Il principe ha svelato i dettagli del primo incontro al Soho House, il celebrity club che li ha segretamente ospitati. «Ho aspettato col fiato sospeso fuori dalla sua stanza, finché non ha aperto la porta e mi ha tirato dentro», si legge. I due stavano insieme da appena due mesi e quella è stata la prima volta in cui hanno consumato. «Lei era venuta a trovarmi per l'anniversario della morte di mia mamma, Diana». I due erano stati in viaggia in Botswana nei primi due mesi, poi si sono rivisti a Londra ed è scattata la passione.