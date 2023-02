Milano Fashion week al via fino al 27 febbraio: il calendario e chi ci sarà

Scatta oggi la Milano Fashion week: dal 21 al 27 febbraio 165 appuntamenti di cui 59 sfilate, 70 presentazioni, 7 presentazioni su appuntamento e 29 eventi. Chi ci sarà?

Il programma

Cominciamo da chi ha dato forfait: Versace non sfilerà a Milano ma volerà a Los Angeles per la collezione autunno inverno 2023-2024. E, in attesa della nuova Gucci di Sabato De Sarno che esordirà il prossimo settembre (quella prevista a Milano sarà, intanto, un intermezzo dopo il regno di Alessandro Michele), all'appuntamento di questa settimana non mancheranno Giorgio Armani, Bottega Veneta e Prada. Ma anche l'Etro di Marco De Vincenzo, grande debutto della scorsa stagione e designer di riferimento di Levante a Sanremo, tra gli altri, e la Missoni di Filippo Grazioli. Grande attesa per la Bottega Veneta di Matthieu Blazy, sorvegliato speciale perché trend setter di prim'ordine.

Le novità

Passiamo ai talenti emergenti: quest'anno occhi puntati sull'esordio del giapponese Tomo Koizumi, che sfilerà domenica 26 febbraio con il supporto di Dolce&Gabbana, ma ci saranno anche Andreadamo, Act No. 1 e Avavav. Debutto anche per il brand cinese Raxxy. Altra novità: quest'anno cambia la location e la base torna a Palazzo Giureconsulti. Ma come sempre gli eventi collaterali sono una marea, tra serate esclusive come quella da Starbucks, eventi e documentari. Torna anche l'Afro Fashion Week, giunta alla nona edizione, con lo scopo di far emergere le qualità multiculturali dei giovani creativi.

Il calendario

Martedì 21 febbraio



CNMI Fashion Hub Opening



Mercoledì 22 febbraio



10:00 - Iceberg

11:00 - Antonio Marras

12:00 - Daniela Gregis

13:00 - Diesel

14:00 - Fendi

15:00 - Del Core

16:00 - Marco Rambaldi

17:00 - Alberta Ferretti

18:00 - N°21

19:00 - Roberto Cavalli

20:00 - Etro

21:00 - Onitsuka Tiger

Giovedì 23 febbraio

09:30 - Max Mara

10:30 - Genny

11:30 - Calcaterra

12:30 - Anteprima

14:00 - Prada

15:00 - MM6 Maison Margiela

16:00 - Budapest Select

17:00 - Emporio Armani

18:00 - Blumarine

19:00 - Moschino

20:00 - GCDS

Venerdì 24 febbraio

09:30 - Tod’s

10:30 - ACT n°1

11:30 - Sportmax

12:30 - Philosophy by Lorenzo Serafini

14:00 - Gucci

15:00 - Cormio

16:00 - ANDREĀDAMO

17:00 - Sunnei

18:00 - Vivetta

19:00 - Jil Sander

Sabato 25 febbraio

09:30 - Ferrari

10:30 - Ermanno Scervino

11:30 - Ferragamo

13:00 - Dolce & Gabbana

14:00 - Stella Jean

15:00 - MSGM

16:00 - Bally

17:00 - Missoni

18:00 - Tokyo James

19:00 - Han Kjøbenhavn

20:00 - Bottega Veneta

21:00 - Philipp Plein

Domenica 26 febbraio

09:30 - Shuting Qiu

10:30 - Hui

11:30 - Tomo Koizumi supportato da Dolce & Gabbana

12:30 - Luisa Spagnoli

13:15 - Annakiki

14:00 - Vitelli

15:00 - Giorgio Armani

16:00 - Aniye Records

17:00 - Francesca Liberatore

18:00 - Atsushi Nakashima

Lunedì 27 febbraio (digital)

10:00 - Alabama Muse

10:30 - Münn

11:00 - Avavav

11:30 - Husky

12:00 - Laura Biagiotti