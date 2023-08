Marito regala alla moglie più di un milione di girasoli per il 50° anniversario di matrimonio, lei: «Mi ha fatto sentire speciale»

Fare un regalo al proprio partner non è mai semplice: c'è chi preferische omaggiare la propria metà con un cadeau romantico e chi invece opta per un dono molto costoso. Il protagonista di questa storia ha scelto di percorrere entrambe le vie.

Lee Wilson, dello Stato del Kansas (Usa, ndr.), ha regalato alla moglie un dono davvero sui generis per festeggiare il 50° anniversario di matrimonio con la propria Renee, second oquanto riporta la Bbc. Il marito ha donato alla propria partner un totale di 1,2 milioni di girasoli, regalandole un vero e proprio terreno con i fiori già piantati e sbocciati. Mesi prima, il marito ha incaricato un agricoltore americano di preparare «tutto il necessario» per sorprendere la moglie. Una volta svelata la sorpresa floreale, Renee ha così dichiarato alla stampa statunitense: «Non me l'aspettavo. Mi ha fatto sentire molto speciale». La donna ha detto che non c'è regalo di anniversario di matrimonio migliore dei girasoli. Un regalo spaeciale per una coppia speciale: i due si sono conosciuti al liceo quando avevano 16 anni e sono insieme da allora.

Il video mostra la coppia che cammina in un bellissimo campo con centinaia di girasoli in fiore.

Sono molti i visitatoriche si sono recati ne lcampo di girasoli per scattare foto. Il Kansas è soprannominato «Stato del Girasole» per l'abbondanza di girasoli selvatici che crescono nel suo paesaggio.

Ds sottolineare che la stagione dei girasoli si verifica tipicamente durante la fine dell'estate, di solito dalla fine di luglio all'inizio di settembre, anche se il momento esatto può variare a seconda delle condizioni meteorologiche e dei programmi di semina.