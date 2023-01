Pasqualino Maione, la malattia dell'ex concorrente di Amici: «Ricoverato in ospedale per 4 mesi, ho perso 30 chili»

Pasqualino Maione, concorrente della settima edizione di Amici vinta da Marco Carta, ha ammesso di aver avuto gravi problemi di salute a causa del covid. Il cantante è stato costretto a un lungo ricovero che lo ha provato molto a livello fisico e ha deciso di raccontare il suo calvario in una intervista dicendo che è dimagrito oltre 30 chili.

Le complicanze per il covid

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Pasqualino ha confidato che tutto è cominciato a luglio, quando ha avuto il covid ben due volte. L'ex concorrente di Amici ha raccontato di essere stato costretto in casa per 20 giorni con un fortissimo mal di testa per il quale spesso sveniva. Aveva anche una febbre molto alta e non riusciva a riprendersi in nessun modo, fino a quando non è stato ricoverato.

Il ricovero

«La febbre non passava, quindi mi hanno ricoverato e, dopo aver fatto le analisi, mi hanno trovato tutti i valori sballati. Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo. L’infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo», spiega ancora provato dall'accaduto. Pasqualino dice di essere ancora ricoverato e di seguire ancora una terapia con il cortisone.

In questi mesi Maione ha detto di aver ricevuto il sostegno di altri ex allievi di Amici, come Roberta Bonanno e Marta Rossi. Nessun contatto con Maria De Filippi con la quale però non ha più avuto alcun rapporto dopo la fine del programma. Qualche telefonata c'è stata anche con Marco Carta.