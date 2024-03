Va in pensione a 40 anni, 2 giorni dopo l'ex dipendente Google se ne pente: «Ho cominciato a piangere disperata»

Per molti lavoratori andare in pensione è un miraggio lontano, una realtà sfocata che sembra allontanarsi sempre di più. Farlo a 40 anni, invece, è semplicemente un sogno irrealizzabile. Non per tutti però. Nupur Dave, dopo 10 anni da dipendente Google, ha deciso di lasciare.

Era il 2022. I soldi c'erano, il lavoro nine to five non faceva più per lei, poteva focalizzarsi solo sui suoi progetti personali: scrivere, frequentare gli spazi di coworking con dei freelance e rivedere di tanto in tanto i suoi ex colleghi. Il problema è che dopo due giorni dalle dimissioni stava già «piangendo come una disperata». Chi ha il pane ma non ha i denti, si direbbe.

Nupur Dave si è raccontata a Business Insider.

All'epoca viveva in India. Era stata una dipendente di Google per 10 anni lavorando negli uffici di Atlanta, San Francisco e Bengaluru. «Ho lasciato il lavoro di venerdì. Il lunedì sera stavo già piangendo», ha rivelato. «Piangevo a dirotto perché avevo capito che avevo bisogno di stare con le persone».

La realtà del pensionamento anticipato si è rivelata molto diversa da quello che immaginava. Si è subito resa conto che non avrebbe più avuto lo stesso rapporto con i suoi ex colleghi. «La solitudine dello spazio di coworking mi ha colpita molto quando sono entrata e mi sono seduta: era completamente vuoto», ha raccontato Nupur Dave a proposito del suo primo giorno da pensionata.

«Non riuscivo a farmi degli amici e non mi sentivo ispirata dall'ambiente di coworking», ha raccontato. Anche la troppa indipendenza faceva paura. «Mi sembrava di fare una passeggiata nello spazio», ha spiegato la donna. Andando in pensione a 40 anni, l'ex dipendente è entrata a far parte della comunità FIRE (indipendenza finanziaria, pensionamento anticipato).

La tristezza di Nupur Dave è quindi di natura sociale. Nessun pentimento, invece, dal punto di vista finanziario. A spingerla lasciare il suo vecchio lavoro è stata proprio la sicurezza di avere abbastanza denaro. Lavorare negli Stati Uniti per 11 anni le ha permesso infatti di accumulare risparmi che si sono rivelati molto utili a Bengaluru, dove il costo della vita è più basso. A San Francisco guadagnava poco meno di 100mila euro l'anno. «Tutto è molto più fattibile in India e si può ancora mantenere una vita lussuosa» ha concluso la scrittrice.