Carlo, il re "risparmiatore": i vestiti rammendati e lo stesso cappotto da 20 anni. Il suo patrimonio vale oggi 600 milioni (il doppio di Elisabetta)

Chi pensa alla vita di un re tra lussi e sfarzi, non conosce Re Carlo: il re ambientalista e talmente oculato nella gestione del denaro che può contare oggi su un patrimonio da 600 milioni di sterline. Il doppio quasi di quanto valeva quella di Elisabetta II sua madre: 370 milioni.

Come ha fatto a far lievitare il denaro di cui disponeva? In attesa del trono, dopo il divorzio da Diana, aveva iniziato a mettere da parte ogni anno un po' dei profitti dal Ducato di Cornovaglia (che spetta al principe di Galles, oggi a William come ieri a Carlo) per sostenersi autonomamente. Quanto? Alcune decine di milioni di sterline, non molto di più. Abbastanza però. Anche perché re Carlo a quanto pare fa da sempre delle scelte di vita frugali, legate alla sua passione ambientale.

Re Carlo, perché Meghan non sarà all'incoronazione? «Non ha ottenuto ciò che voleva»: la rivelazione

I vestiti rammendati

«Eccelle nell'arte del "Rammendo" - racconta al Corriere della Sera Fabrizio Servente, l'amico italiano, presidente per l'Italia della Campaign for Wool che promuove la scelta sostenibile della lana, di cui Carlo è patrono - Certe cose che indossa, sono rammendate molto bene. Basta avvicinare lo sguardo e si notano piccoli punti, piccoli rattoppi alle sue giacche. Re Carlo non è affatto uno sprecone, ha un innato senso sostenibile».

Il cappotto cammello

Il suo cappotto cammello ce l'ha da vent'anni e lo riusa da allora! E' in linea con quanto predica da cinquant'anni. E poi utilizza ancora le giacche del padre Filippo. Orgoglioso anche di essersi mantenuto così in forma da poter infilare ancora le vecchie divise di quando era ragazzo. Le scarpe del Re? Lucidate e tenute al meglio negli anni. In fondo Re Carlo anni fa ammise: «Non sono il tipo che ama buttare via le cose».

Il patrimonio

Il New York Times ha calcolato che negli anni di sua gestione le proprietà reali in capo al principe di Galles abbiano visto i profitti lievitare del 50 per cento, per un valore aggregato di circa 1,4 miliardi di dollari. Erano poco più che 900 milioni di dollari al tempo della madre.

Il ducato di Cornovaglia

Oggi il ducato di Cornovaglia, estensione di 130 mila acri, la dimensione di una città come Chicago, vuol dire (anche) immobili per uffici a Londra, e magazzini di supermercati in periferia, ma anche The Oval, il campo da cricket, e ancora terreni agricoli nel Sud del Paese e altri immobili in località di vacanza. Tanto che i poco meno di 30 milioni di dollari generati dalle attivit� del ducato nel 2022 si sono rivelati ben pi� elevati dell’1,1 milione di dollari che sin qui � spettato come �retribuzione� annuale a Carlo.

Un ducato ricco che ha la sua ciliegina sulla torta, nella linea di prodotti biologici Duchy Originals distribuiti anche al supermercato. E adesso che il ben avviato business del ducato di Cornovaglia è passato a William, Carlo può contare sulle Crown Estate: dei profitti annuali delle Crown Estate che vanno al Tesoro britannico, una quota spetta infatti al sovrano. E dal 2017 il governo ha accordato al re un aumento del 25 per cento della quota di profitti spettante per coprire i costi di rinnovamento di Buckingham Palace che da anni è sottoposto a un massiccio lavoro di ristrutturazione e adeguamento tecnologico alle nuove esigenze.

Ducato di Lancaster

Va aggiunto che oltre ai profitti delle Crown Estate, il re può contare anche sul ducato di Lancaster e sulle Crown Estate Scotland: un portfolio, quest'ultimo, secondo i calcoli di Forbes, da 570 milioni di dollari. E in effetti basta pensare al sottosuolo marino nelle acque nel Nord del Paese, con il suo tesoro petrolifero, ma anche alla ricchezza di minerali preziosi delle Highlands. Un immenso patrimonio naturale.