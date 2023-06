Russell Crowe chiede aiuto ai romani: «Cerco l'artista che 12 anni fa disegnò le caricature dei miei figli in piazza Navona». In tanti gli rispondono

L'appello arriva dal generale romano Massimo Decimo Meridio, ovvero da Russell Crowe, e quindi bisogna ubbidire anche perché è noto l'amore della star per Roma. Crowe chiede di essere aiutato a rintracciare il caricaturista che in piazza Navona disegnò sketch dei suoi figli durante uno dei tanti viaggi della famiglia Crowe-Spencer nella capitale.

Ma quando è stata scatta la foto che sta viaggiando sul web insieme alla richiesta di aiuto per rintracciare il disegnatore? Russell Crowe, neozelandese trapiantato a Sydney, ha avuto due figli dalla cantante australiana Danielle Spencer con cui è stato insieme dal 2003 al 2018: Charles (2003) e Tennyson (2006). Seduto davanti allo sketcher c'è evidetemente Tennyson mentre Charles è in piedi (ride) a fianco del padre in felpa bianca. La foto, a occhio, risale al 2008 o al 2009, oltre una dozzina di anni fa, insomma, il che non rende facile la ricerca, ma non impossibile. In tanti, sui social, si sono offerti di aiutare l'attore premio Oscar per il Gladiatore. Crowe scrive anche di avere cercato nei mesi scorsi il disegnatore durante il suo ultimo soggiorno nella Capitale, ma senza successo. Chi dà allora una mano al generale che, da parte sua, sostiene la candidatura di Roma per l'Expo 2030?