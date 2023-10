Sepolto vivo (per un'ora) per celebrare il suo funerale e «sperimentare la morte»: «Sarei rimasto nella bara anche più a lungo»

Un'ora sottoterra, sepolto vivo in una bara, per celebrare il suo funerale e «sperimentare la morte». È la bizzarra esperienza che ha voluto vivere Víctor Amela, spagnolo di 63 anni, che ha detto addio ai suoi amici e alla sua famiglia, si è scavato letteralmente la fossa per metterci dentro la bara che lui stesso aveva ordinato.

Sepolto vivo per sperimentare il funerale

Alla cerimonia ha preso parte anche un prete che ha celebrato la funzione e fatto leggere elogi funebri dell'uomo (che di professione fa lo scrittore). Secondo quanto riferito, Victor ha trascorso senza grossi problemi un'ora sottoterra, nonostante i timori iniziali. Al programma televisivo spagnolo Horizonte, ha raccontato: «È stato meraviglioso e mi sono divertito immensamente.

Quando mi hanno coperto e sono rimasto al buio, ho sentito le palate di terra che cadevano sulla bara. Per un secondo sono stato preso dal panico. Poi ho iniziato a rilassarmi. Avrei voluto restare lì più a lungo».

L'uomo ha racconto che da sottoterra poteva sentire gli elogi funebri dei propri cari e la cosa l'ha emozionato motlo. Dopo l'esperienza, ha concluso, «sono nato di nuovo».