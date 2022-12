Shakira pizzaiola per una sera da Gino Sorbillo: impasta, inforna e mangia insieme ai suoi bambini

Shakira ha dimenticato definitivamente l'ormai ex marito Gerard Piqué. La popstar colombiana di fama mondiale si sta concedendo un periodo di riposo tra viaggi e divertimenti, con i suoi bambini, Milan e Sasha. Tra le tappe della famiglia c'era anche l'Italia e Roma, dove la cantante è diventata pizzaiola per una sera.

Shakira non ha mai nascosto di amare la pizza e infatti, durante il suo soggiorno a Roma con i suoi due figli, ha voluto assaggiare la pizza di Sorbillo, locale in piazza Augusto Imperatore, nel cuore della Capitale.

La popstar, oltre ad avere assaporato una margherita prima, e ad aver assaggiato anche la pizza con mortadella e pistacchi poi, ha anche provato a stendere la pasta, per poi guarnirla con tutti gli ingredienti, e infine infornarla.

Quando questo breve periodo di vacanza sarà finito, Shakira ha in programma di trasferirsi definitivamente con Milan e Sasha nella sua casa a Miami lasciando quindi la Spagna.

La cantante avrebbe sofferto molto la separazione dal marito Piqué ma per lei la cosa più importante sono i suoi bambini che desidera far crescere in un ambiente sereno lontano da Barcellona.