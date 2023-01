Sonia Bruganelli, il nuovo lavoro da professoressa all'Università: ecco cosa insegna e dove

Non solo opinionista. Ora Sonia Bruganelli farà un passo in più nella sua carriera. L'opinionista del Gf Vip lavora in tv, dietro le quinte, da anni e ora sarà tra i docenti dell’Executive Program in Creatività e gestione dei format televisivi organizzato dall’Università Luiss e da TgCom. La moglie di Bonolis vestirà i panni di prof in quanto AD di SDL tv, la tv via web. Il ciclo di 20 incontri s'intitolerà «I nuovi contenuti dell’informazione e dell’intrattenimento» e partirà a febbraio 2023. Come si legge sul sito, si tratta di un percorso altamente formativo che genera competenze adatte a soddisfare le esigenze dei professionisti di un settore in costante evoluzione e dalle grandi potenzialità.

Il percorso nasce dalle richieste del networking di contatti, con imprese ed istituzioni del settore audio visivo. Tale programma si rivolge principalmente a persone già impiegate nel settore dell’audiovisivo con l’obiettivo ultimo di arricchire il loro patrimonio di conoscenze e competenze e fornire gli strumenti necessari per apportare innovazione nei contesti organizzativi di provenienza.

Saranno diverse le figure emergenti da questo corso: producers, assistenti di studio e alla regia, autori, collaboratori ai testi, manager con competenze in ambito editoriale, giornalisti e operatori dell’informazione, produttori di contenuti. Le lezioni si terranno a Roma, presso la Luiss Business School, ma per chi vuole c’è anche la possibilità di seguire il corso a distanza. Il costo è di 5.900 euro più Iva, comprendente il materiale didattico.

Sonia Bruganelli è laureata in Scienze della Comunicazione con una tesi sul Grande Fratello. Subito dopo il percorso universitario inizia a lavorare dietro le quinte della tv. Qui avviene l’incontro con Paolo Bonolis, dal quale ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Nel 2005 la Bruganelli ha aperto la SDL, che si occupa di casting ma anche di contenuti via web di fortunati programmi quali Ciao Darwin e Avanti un altro. È Sonia a scegliere i personaggi del Minimondo o le varie e sensuali Madre Natura.