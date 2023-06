Uomo tenta di rapinare una donna ma i soldi non sono sufficienti e le chiede l'amicizia su Facebook: «Sei troppo bella per essere derubata»

«Dammi tutti i soldi e il cellulare, anzi, dammi l'amicizia su Facebook». Sembra un dialogo tratto da un cinepanettone ma è pura realtà. Negli scorsi giorni, ad Indianapolis, un uomo ha prima cercato di rapinare una ragazza - puntandole contro una pistola - e poi l’ha costretta a diventare sua amica su Facebook, iniziando a flirtare.

La giovane Amber Beraun ha dichiarato che una sera di maggio, mentre stava ritirando la posta, Damien Boyce le si è avvicinato e ha estratto un pistola modello rivoltella.

A quel punto la donna non ha opposto resistenza e ha dato al malvivente tutti i soldi che aveva con sé al momento, per un totale di circa 100 dollari.

«Mandami una richiesta di amicizia su Facebook»

Eppure, non ci è voluto molto prima che il denaro divenisse l’obiettivo secondario dell’agguato di Boyce. Sostenendo che i soldi non fossero sufficienti, l’uomo avrebbe infatti iniziato a chiedere alla sua vittima se avesse un fidanzato e avrebbe insistito perché gli inviasse una richiesta di amicizia su Facebook.

«Ho pensato che se l’avessi aggiunto su Facebook se ne sarebbe andato, e così è stato», ha raccontato Beraun alla televisione locale WRTV.

Boyce non ha esitato tanto prima di scrivere a Beraun. Il testo del messaggio? «Dannazione, eri troppo bella per essere rapinata», avrebbe scritto Boyce, con un altro messaggio in cui affermava che l’avrebbe ripagata.

Beraun ha cercato di assecondare il suo interlocutore, per non farlo infastidire: «Credo a quello che dici, sei dolce, porta pazienza, i tempi sono duri. Lo so». Ma l’atteggiamento di apparente condiscendenza ha probabilmente invogliato Boyce a spingersi oltre, che qualche messaggio più tardi le ha persino chiesto di «venire a rilassarsi».

Secondo il Dipartimento di Polizia Metropolitana di Indianapolis, l’uomo è stato arrestato dalle forze speciali SWAT lo scorso 12 giugno in relazione a un’altra rapina a mano armata in cui avrebbe sparato a due persone e colpita un’altra alla testa con un mattone.