A Qualiano l'esercitazione di soccorso per grandi emergenze promossa dall'Asl Napoli 2 nord

Un'esercitazione di soccorso tecnico urgente per le postazioni del 118. A Qualiano, nella giornata di domani, l'esercitazione generale per volontari di protezione civile, forde dell'ordine e professionisti del soccorso urgente, organizzata dall'Asl Napoli 2 nord. Nello specifico, sarà simulato un intervento di "Urban search and rescue", ovvero l'insieme delle pratiche utilizzate per le operazioni di ricerca e soccorso di persone sepolte dal macerie in casi di crolli di edifici e strutture o in caso di esplosioni ed eventi sismici. "La sicurezza è una responsabilità di tutti, e siamo fieri di potere contribuire fattivamente offrendo spazi del nostro territorio per una esercitazione che, in caso di emergenze, potrebbe salvare vite umane", spiega il sindaco Raffaele De Leonardis, che nei mesi ha destinato all'Asl i locali in cui stata realizzata la postazione per gli interventi del 118.