Maxi esercitazione di protezione civile per ricerca dispersi in penisola sorrentina

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi un’esercitazione di ricerca dispersi nel territorio comunale di Sorrento nell’area della pineta Le Tore. Attività che ha visto coinvolti 38 operatori provenienti da diverse strutture operative: Protezione civile Città di Sorrento, Radioemergency Terra delle Sirene e Eagles entrambi del Rnre (Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni d’emergenza), Protezione civile dei Comuni di Massa Lubrense, Sant’Agnello e Piano di Sorrento.

Gruppi che hanno dato vita ad una simulazione per la ricerca in ambiente non ostile di un escursionista disperso che dai Colli di Fontanelle di Sant'Agnello (ultima posizione nota) doveva raggiungere una struttura ricettiva nella zona collinare di Massa Lubrense senza però mai giungervi.

L’allarme, proveniente dai familiari al numero unico di emergenza 112, è stato esteso alla Protezione civile del Comune di Sorrento e girato poi alle altre strutture di volontariato competenti per territorio.

L’esercitazione, in ambiente non impervio, attività finale del corso di formazione per operatori di protezione civile organizzato dall’amministrazione comunale di Sorrento, è stata una buona prova di sinergia per il sistema locale di emergenza fondamentale per il supporto logistico, la conoscenza dei luoghi e l’eventuale ausilio agli operatori del soccorso sia tecnico che sanitario.

Sono state formate nel Centro di Coordinamento, allestito in un gazebo presso l’ex elisuperficie de Le Tore, cinque squadre miste che hanno iniziato una ricerca a pettine tra la Statale 163 Amalfitana nei pressi della curva della Madonnina (ultima zona certa di transito del disperso) e la zona collinare alle spalle de Le Tore in territorio di Massa Lubrense con costanti collegamenti radio e di posizione gps tra gli operatori e il Centro di Coordinamento Ricerche, con l’utilizzo anche di cartografia digitale e una bolla wifi creata attraverso una rete mesh e garantita dagli operatori del Rnre, finché una delle squadre ha identificato l’escursionista seduto tra i rovi a 1,5 km dal Centro di Coordinamento nei pressi di una casa colonica e in evidente difficoltà.

Immediatamente, dopo un sommario triage, è stata richiesta la barella basket per il trasporto in sicurezza dell’infortunato su stradina asfaltata. Veniva così condotto dalla squadra di recupero fino al Centro di Coordinamento dove è stata effettuata una rivalutazione sanitaria del soggetto e idealmente affidato al trasporto sanitario.

Tutte le operazioni sono state sorvegliate dall’alto da due droni. Questa particolare esercitazione, durata alcune ore, segue di 10 anni una precedente organizzata dal Servizio Protezione civile del Comune di Sorrento (e di alcuni mesi un’altra organizzata dal Comune di Piano di Sorrento insieme al Cnsas Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che detiene le attribuzioni di legge in merito al coordinamento e al soccorso in ambiente impervio) con le medesime finalità con l’auspicio che diventino sempre più frequenti per consolidare procedure, relazioni e obiettivi comuni da raggiungere nel campo della ricerca dispersi in un territorio che giorno dopo giorno vede aumentare i frequentatori dei suoi splendidi sentieri.

In rappresentanza del Servizio di Protezione civile del Comune di Sorrento e della dirigente il comandante della polizia municipale Rosa Russo, il sottotenente Simone Gargiulo e per l’amministrazione comunale l’assessore alla Protezione civile Eduardo Fiorentino, per il Gruppo comunale di Sorrento il caponucleo Felice Di Nardo, per quello di Piano di Sorrento il caponucleo Tony Guarracino, per Radioemergency - Rnre e le comunicazioni radio il presidente Giuseppe Buonocore, per il gruppo Eagles - Rnre l’operatore Flavio Argirò, per il Gruppo Comunale di Sant’Agnello il caponucleo Antonio Ferraiuolo, per la Protezione civile di Massa Lubrense il responsabile del servizio Rosario Acone, coordinati dal consulente dell’amministrazione comunale di Sorrento il disaster manager Agostino Marco Celentano.