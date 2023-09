Ischia, il premio di Marevivo alla Capitaneria di Porto

Marevivo, la Guardia Costiera, il Regno di Nettuno e Ischia. E' stata la Presidente Nazionale di Marevivo, Rosalba Giugni nel corso della cerimonia che si è svolta sull'isola Verde, a consegnare alla delegazione della Capitaneria di Porto di Napoli guidata dal comandante, Ammiraglio Pietro Vella e dal vice comandante della Capitaneria di Porto di Napoli, capitano di vascello Antonio D’Amore il riconoscimento al personale della Guardia Costiera.

Un riconoscimento dedicato dalla presidenza Nazionale di Marevivo "alle Donne ed agli Uomini della Guardia Costiera per il loro impegno a tutela del Mare”.

Ala cerimonia hanno presenziato anche il nuovo comandante del Circomare Ischia, capitano Antonio Magi che appema due giorni prima era subentrato al comando, al posto del suo collega capitano Antonio Cipresso, a seguito degli avvicendamenti triennali che regolano gli incarichi presso gli uffici circondariali delle Capitanerie.

"Il lavoro e l'impegno della Guardia Costiera nel golfo di Napoli è davvero encomiabile e costituisce l'unico baluardo efficace per quanto riguarda la tutela del nostro ambiente marino. Gli uomini e le donne che prestano servizio in mare e ad esso dedicano ogni loro energia - ha detto fra l'altro Rosalba Giugni - sono i veri amici del mare e di Marevivo che da quarant'anni si batte ogni giorno per difendere questa che è la principale e vitale risorsa dell'Umanità, perchè il mare ci regala la vita e dobbiamo tutelarlo e rispettarlo".