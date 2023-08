Albania, Domenico Gritto e Vincenzo Tizzano morti in un incidente: sono stati travolti da un'auto guidata da un 17enne

Dramma in Albania. Due turisti italiani, Domenico Gritto, 24 anni, e Vincenzo Tizzano, 42 anni, originari di Pozzuoli, hanno perso la vita oggi in un incidente stradale. Lo ha riferito la polizia locale in un comunicato. I due italiani intorno alle 3 del mattino stavano rientrando a Saranda, città balneare nel sud del paese, a bordo di una motocicletta, quando un'autovettura, una Mercedes Benz, guidata da un adolescente albanese (17enne), al di sotto dunque dell'età prevista per ottenere la patente di guida, avrebbe improvvisamente tagliato loro la strada. Lo riferisce la polizia albanese.

L'impatto risulta essere stato fatale per i due italiani, mentre in ospedale è finito il guidatore dell'auto ed un coetaneo, che si trovava a bordo con lui.

LA DINAMICA E LE INDAGINI

Nell'impatto l'automobile avrebbe travolto la Honda, i corpi dei due napoletani sarebbero rimasti bloccati sotto il veicolo e sarebbero stati estratti solo successivamente dai soccorsi. I due giovani italiani sarebbero morti sul colpo per le gravissime lesioni riportate; i due minorenni sarebbero invece rimasti feriti in modo lieve e sono stati ricoverati in ospedale a Saranda per accertamenti. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi dalla notte e appena possibile i due giovanissimi della Mercedes verranno ascoltati dagli investigatori.