Nola, l'aula consiliare intitolata ad Aldo Masullo nel giorno del centenario della nascita

Nel giorno del centenario della sua nascita l'amministrazione comunale di Nola intitola l'aula consiliare al filosofo Aldo Masullo, cittadino onorario della città nella quale ha trascorso molti anni della sua vita ed alla quale è rimasto legatissimo. L'appuntamento è per le 17 di domani nel municipio di piazza Duomo dove saranno presenti il sindaco Carlo Buonauro, il presidente del consiglio comunale Francesco Pizzella, il coordinatore del comitato per il centenario della nascita di Aldo Masullo Nino Daniele, il past direttore internazionale dei Lions Ermanno Bocchini ed il presidente dell'associazione bruniana "Amici di Aldo Masullo, Luigi Pasciari.

«Il modo migliore per rendere il giusto tributo ad Aldo Masullo è quello di rendere Nola crocevia di cultura e di confronto tra opinioni e pensieri e di proiettare la nostra città in quella dimensione internazionale che le appartiene valorizzando i suoi talenti passati e presenti che sono testimoni di nolanità», dice il primo cittadino Carlo Buonauro annunciando la quattro giorni che prenderà il via domani per concludersi sabato 15 aprile. Si tratta di FeNoMeNa, il festival nolano di mediterranee nature organizzato in collaborazione con la fondazione "Parco letterario Giordano Bruno" e di concerto con il Comitato per il centenario della nascita di Aldo Masullo.

La kermesse culturale continuerà, infatti, giovedì mattina quando, nella chiesa dei Santi Apostoli, si terrà il convegno dal tema "Bruno e Masullo: modernità e contemporaneità del pensiero filosofico nolano". Con l'intento di avvicinare i più giovani ai pensatori nolani è in calendario, per il 14 aprile "La filosofia ed i piccoli", l'incontro tra le quinte classi delle scuole primarie di Napoli e Nola nella Sala Masullo di Palazzo di Città. Alle 10,30 di sabato,invece, seminario conclusivo nella Chiesa dei Santi Apostoli.